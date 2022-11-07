Посол заявила о желании премьера Великобритании посетить Украину

Посол Великобритании Симмонс заявила, что премьер Сунак намерен посетить Украину

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что новый премьер-министр страны Риши Сунак намерен посетить Киев «как только сможет». Ее цитирует «Интерфакс-Украина».

Посол отметила, что не будет комментировать сроки визита премьера из соображений безопасности.

Симмонс подчеркнула, что для Сунака тема конфликта на Украине так же важна, как и для его предшественников — Бориса Джонсона и Лиз Трасс. Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, которому премьер позвонил в свой первый день пребывания на посту. Все это Сунак делал по собственному желанию, добавила посол.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что планы Лондона по поддержке Киева не изменились после избрания нового премьер-министра. Политически нестабильная ситуация в стране, уверен он, никак этому не помешает.