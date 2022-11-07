В КНДР объяснили массовые пуски ракет

ЦТАК: недавние массовые пуски ракет были ответом на совместные учения США и Южной Кореи

Недавние массовые пуски ракет в КНДР были ответом на совместные военные учения США и Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК, опубликовавшее отчет Генерального штаба Корейской народной армии об ответных действиях Пхеньяна.

«Крупномасштабные совместные военные учения [Южной Кореи и США] — это открытая провокация, нацеленная на намеренную эскалацию напряженности в регионе», — говорится в заявлении.

Северокорейское агентство называет эти учения опасными, крайне агрессивными и направленными «напрямую против КНДР».

В Пхеньяне предупредили, что дальнейший ответ КНДР на любые провокации в ее адрес будет еще более проработанным и беспощадным.

КНДР со 2 по 5 ноября проводила пуски баллистических ракет. В частности, 2 ноября было выпущено 17 ракет в сторону Японского и Желтого морей и произведено 100 артиллерийских выстрелов.

Спецслужбы Южной Кореи и США анализировали действия Пхеньяна. Военные заявили, что внимательно следят за передвижениями КНДР, одновременно укрепляя свои позиции наблюдения.