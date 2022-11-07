ЕЦБ призвал банк UniCredit уйти из России

FT: Европейский центральный банк подталкивает UniCredit к выходу из России

Европейский центральный банк (ЕЦБ) подталкивает банк UniCredit к выходу из России, оказывая на него сильное давление. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что между сторонами возникла «напряженность» в связи с тем, что UniCredit не разорвала связи с Россией. По данным издания, ЕЦБ рассматривает присутствие банка в стране как «нежелательный источник риска».

Собеседник издания, который обсуждал этот вопрос с главным исполнительным директором UniCredit Андреа Орчелом, сообщил, что глава банка испытывает сильное давление со стороны ЕЦБ.

В самом банке отметили, что «привержены выходу из России упорядоченным и решительным образом». Глава UniCredit «исключил продажу акций местному олигарху». Банком проводились переговоры с потенциальными покупателями в КНР, Индии и Турции. Известно, что Европейский центральный банк запрашивал регулярные отчеты о проделанной работе.

Ранее сообщалось, что в октябре исход иностранных банков с российского рынка резко ускорился. Всего с начала года представительство в стране закрыли шесть кредитных организаций, но на этот месяц пришлась половина решений. Как объяснили в Центробанке, все прекращения действия аккредитации произошли в добровольном порядке. В прошлом году закрыты были три представительства, в 2020-м — одно. В настоящее время в России остались 32 представительства, что более чем в два раза меньше, чем в 2016-м.