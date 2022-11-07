Информация о подготовке властей Владивостока к протестам не подтвердилась

Данные о подготовке властей Владивостока к протестам из-за мобилизации не подтвердились

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины 4 ноября сообщило на своем сайте, что власти Владивостока якобы готовятся к массовым акциям протеста граждан против мер частичной мобилизации. Эта информация не подтвердилась.

В материале заявлялось, что местная полиция и спецслужбы якобы планируют меры по противодействию таким акциям, предусмотрены «проверка работоспособности систем видеонаблюдения учреждений и организаций Владивостока с предоставлением удаленного доступа представителям правоохранительных органов».

«Предполагается, что в течение ближайших месяцев даже на санкционированных властями массовых мероприятиях будут устанавливаться рамочные металлоискатели при входе», — утверждало ГУР Минобороны Украины. При этом в материале не приводились источник информации, комментарии уполномоченных российских ведомств и какие-либо детали относительно предполагаемых проверок и мер во Владивостоке, что может указывать на недостоверный характер данных.

Представительство МИД России во Владивостоке 5 ноября, комментируя эти утверждения, не подтвердило приведенную в них информацию. «Неплохо... Но не докрутили», — оценили в представительстве МИД заявление ГУР Минобороны Украины. Там также поиронизировали над сообщением, указав, что Владивосток для украинских источников удобен в качестве объекта освещения тем, что находится «на другом конце света» и является «мрачным местом», где якобы нет интернета.

Перед этим, 3 ноября, Министерство ГОЧС Приморья объявило, что 8 ноября в регионе пройдут учения по гражданской обороне, в рамках которых будет определена степень готовности сил и технических средств системы оповещения. Вместе с тем проверку систем видеонаблюдения министерство не анонсировало. Сообщения о грядущих проверках камер наблюдения также не были обнаружены среди ноябрьских публикаций на ресурсах правительства Приморского края и администрации Владивостока, Управления МВД по Приморскому краю и Управления МВД по Владивостоку.

Помимо того, 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончании частичной мобилизации. 31 октября президент, говоря о частичной мобилизации, подчеркнул, что она завершена. 3 ноября губернатор Приморского края Олег Кожемяко также высказался об окончании частичной мобилизации в регионе. «Частичная мобилизация в Приморье завершена! (...) Все мероприятия по набору в войска военнослужащих, находящихся в запасе, остановлены еще 31 октября. Военкоматы прекратили выдачу повесток», — указал глава региона.

Согласно указу Владимира Путина от 19 октября, в Приморском крае введен режим базовой готовности. В соответствии с ним предусмотрены, в частности, усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Информация о якобы подготовке властей Владивостока к массовым акциям протеста получила широкое распространение в украинских СМИ (1, 2, 3, 4). Также о публикации ГУР Минобороны Украины сообщили некоторые российские СМИ, приводя при этом в качестве опровержения комментарий Представительства МИД России во Владивостоке (1, 2, 3, 4).

