Девушка нашла необычный способ вернуть бывшего и получила от него предложение

Daily Mirror: в США девушка нашла необычный способ вернуть бывшего партнера

В Техасе, США, девушка нашла необычный способ вернуть бывшего партнера с помощью приложения для знакомств. Историю девушки, которая не только возобновила отношения с бывшим, но и получила от него предложение руки и сердца, рассказывает Daily Mirror.

24-летняя Сара Янг и 26-летний Натан Лопес познакомились в 2018 году, за полгода до окончания университета, и начали встречаться. Их отношения продлились полтора года, и часть этого времени они провели на расстоянии. «За день до окончания учебы я получила работу в розничной торговле в Остине и переехала туда. Натан уже был в Остине и работал в сфере продаж программного обеспечения. К тому моменту мы встречались уже полтора года. Но оказавшись в одном городе после долгой разлуки, нужно было сделать шаг назад и задуматься: чего я хочу?» — вспоминает Янг.

После обсуждения отношений пара решила расстаться, чтобы каждый из партнеров мог сосредоточиться на своем развитии и понять, чего он хочет. Разлука продлилась четыре месяца, в течение которых бывшие возлюбленные продолжали переписываться. Однажды Натан пригласил Сару и других приятелей в гости.

Янг рассказала, что после того как она подъехала к дому молодого человека, она открыла приложение для знакомств и включила поиск анкет в радиусе двух километров. Девушка 45 минут ждала, пока алгоритмы найдут профиль Лопеса, а когда это произошло, она сразу же поставила ему лайк. Натан ответил взаимностью, и у пары открылся диалог, в котором Сара написала: «Нашла тебя!»

Через восемь месяцев бывшие партнеры возобновили отношения, и в апреле этого года Лопес сделал Янг предложение руки и сердца. Пара планирует пожениться летом следующего года. Влюбленные убеждены, что созданы друг для друга и считают временное расставание верным решением. За тот период они смогли стать более гармоничными личностями, лучше познакомились с собой и теперь готовы к созданию семьи.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok под ником @dieschaklin устроила фальшивую свадьбу и фотосессию с другим в надежде привлечь внимание бывшего возлюбленного и вернуть его. Девушка рассказала, что специально наняла свадебного фотографа и выложила кадры с «женихом» в социальные сети, чтобы ее бывший молодой человек приревновал и написал ей.