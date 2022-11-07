Пьяный россиянин застрелил собутыльника и попытался сымитировать его суицид

Под Воронежем пьяный мужчина застрелил друга из ружья и попытался сымитировать его суицид

В Воронежской области задержали 36-летнего местного жителя за убийство 39-летнего собутыльника. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, вечером 5 ноября в доме № 22/1 на улице Кирова мужчины отдыхали в гостях у родственницы фигуранта. Во время застолья знакомые поссорились и вышли в подъезд. Подозреваемый взял с собой ружье. Он выстрелил из него в оппонента, нанеся смертельное ранение. Затем пьяный россиянин попытался сымитировать суицид друга, после чего сбежал.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что под Иркутском осудят мужчину, застрелившего отца и пытавшегося выдать это за суицид.