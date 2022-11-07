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09:41, 7 ноября 2022Бывший СССР

Представители Армении и Азербайджана встретятся с госсекретарем США

В Вашингтоне пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана с госсекретарем США

Фото: Pool / Reuters

В США пройдет встреча представителей Армении и Азербайджана с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом написал пресс-секретарь армянского МИД Ваган Унанян в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«По инициативе американской стороны 7 ноября в Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова», — заявил он.

Ранее глава армянского МИД объяснил значимость этой встречи. По его словам, этот визит указывает на заинтересованность международного сообщества армяно-азербайджанскими отношениями.

До этого Мирзоян и Байрамов провели встречу в Женеве. Уточняется, что они обсудили урегулирование ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, а также мирный договор между странами.

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Алевтина Запольская
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