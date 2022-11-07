В Комсомольске-на-Амуре откроется выставка хабаровских художников-иллюстраторов

В Комсомольске-на-Амуре откроется выставка художников-иллюстраторов из Хабаровска

В музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре 11 ноября откроется выставка «Нарисованное слово», на которой будут представлены работы хабаровских художников-иллюстраторов. Об этом сообщается на официальном сайте городских органов самоуправления.

Работы предоставлены фондами музея имени Гродекова города Хабаровска. Среди них можно будет увидеть рисунки к детским сказкам, графические сюжеты разных жанров, иллюстрации и тщательно прорисованные образы.

«В течение многих лет Хабаровское книжное издательство привлекало к работе по оформлению книг самых талантливых графиков и живописцев, способных своими работами достойно дополнить литературный сюжет и эмоционально окрасить его», — говорится в публикации.

Выставка будет работать до 10 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казани откроется выставка «ТУГАН ҖИРДӘ» («На родной земле»), на которой будут представлены работы известного татарского деятеля искусств Хамита Латыпова. Посетителям покажут живопись последних двух лет из серии «Родная земля», пастельную графику 2005-2007 годов, керамику и резьбу по дереву 1990-2000-х годов. Член Союза художников России и Союза писателей Татарстана Латыпов живет в Набережных Челнах, но приедет на вернисаж в Казань.