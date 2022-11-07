Зеленский остался без трети подписчиков в Telegram

Президент Украины Зеленский остался без трети подписчиков в своем Telegram-канале

Президент Украины Владимир Зеленский остался без трети подписчиков в своем Telegram-канале, их число стало меньше одного миллиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический ресурс TGStat.

На данный момент посты Зеленского продолжают читать около 997,6 тысячи человек. Согласно данным аналитиков, число подписавшихся на канал украинского лидера резко увеличивалось с конца февраля, в середине марта он набрал 1,5 миллиона читателей.

Позднее подписчики начали покидать онлайн-ресурс Зеленского, к августу их было чуть более миллиона. Уточняется, что Telegram-канал президента Украины до недавнего времени находился в числе «миллионников». За последнюю неделю он потерял примерно десять тысяч подписчиков.

Зеленский публикует в Telegram свое мнение и информацию, касающуюся происходящих в стране событий. Так, 7 ноября он охарактеризовал ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области как тяжелую, а двумя днями ранее сообщил о планах создать в республике флот морских дронов.