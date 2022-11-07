Сослуживец раскрыл подробности о службе умершего генерала Золотухина в Чечне

Полковник Кокшин рассказал о роли генерала Золотухина в операции «Аргун» в Чечне

Смерть генерала Виктора Золотухина, участвовавшего в операции «Аргун» во время Второй чеченской войны, стала ударом для его сослуживцев. Он был профессионалом своего дела, рассказал «Ленте.ру» полковник пограничной службы Федеральной службы безопасности России, участник чеченской войны Руслан Кокшин.

Руслан Кокшин во время Второй чеченской кампании был лейтенантом. По его словам, Виктор Золотухин, под чьим руководством он служил, сыграл очень важную роль в успехе операции «Аргун».

«Были моменты, когда всем пограничникам надо было рыть окопы, он вместе с ними брал лопату и рыл вместе с ними. Очень чутко относился ко всем солдатам, для него было нетерпимо, когда солдат испытывает какие-то тяготы и лишения. И он всячески проявлял свою человеческую заботу нормального русского мужика, который заботится о своих детях. Только благодаря тому, что личный состав видел его отеческую заботу, каждый был настроен на то, чтобы максимально выполнить ту задачу, которую перед ним поставит Виктор Николаевич», — поделился он воспоминаниями.

Профессионалом своего дела Виктора Золотухина назвал и председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Они служили вместе не только в Чечне, но и в Таджикистане.

Война забирает часть здоровья у любого военнослужащего, будь то рядовой, офицер или генерал. Войну он закончил здоровым и невредимым, но все-таки сказались нервные напряжения. Те операции, в которых он лично участвовал и которыми руководил, сделали свое дело Сергей Липовой председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России»

«Виктор Николаевич сам лично выезжал на место проведения боевых операций, сам лично принимал участие в отражении атак. Он никогда не прятался за чужие спины, всегда был впереди, чем показывал пример подчиненным. Не скажу, что он оголтело рвался вперед, но всегда был впереди. По отзывам его товарищей он никогда не кланялся пулям, никогда не прятался за спины своих подчиненных», — рассказал Сергей Липовой.

Виктор Золотов, руководивший действиями пограничного десанта во время операции «Аргун», умер 6 ноября, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Итум-Калинский десант или спецопераций «Аргун» проходила в декабре 1999 — феврале 2000 года. Это были совместные действия пограничных, десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений по восстановлению контроля российской армии над чеченским участком российско-грузинской границы. В результате операции федеральные войска взяли под контроль автодорогу Итум-Кале — Шатили, соединяющую Чечню с Грузией.