США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания

Kyodo: США отправят атомный авианосец в Японское море в случае ядерного испытания КНДР

Американские власти в случае проведения КНДР ядерного испытания направят атомный авианосец в Японское море, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

США планируют сделать это для демонстрации поддержки Японии и Республики Корея. Издание уточнило, что в случае испытания Вашингтон, Токио и Сеул введут дополнительные санкции против Пхеньяна. Это могут быть новые ограничения на экспорт в страну нефти и нефтепродуктов. Кроме того, страны могут ввести санкции, которые «затронут группировки хакеров, связанных с северокорейскими властями».

Ранее США пригрозили Северной Корее последствиями за ядерные испытания. При этом представитель Госдепа уточнил, что у США нет «враждебного настроя» по отношению к Северной Корее. США, Южная Корея и Япония пообещали наказать КНДР за ядерное испытание, подчеркнув, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.