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15:30, 8 ноября 2022Среда обитания

Британцы начали строить первую безвредную для планеты тюрьму

В британской деревне Фулл-Саттон начали строить тюрьму на солнечных панелях

Фото: unsplash

В британской деревне Фулл-Саттон графства Йоркшир начали строить первую в стране безвредную для планеты тюрьму, которая будет работать полностью на электричестве. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Власти сообщили о старте строительства в начале ноября. Тюрьму планируют открыть в 2025 году, в ней будут содержать около 1,5 тысячи заключенных. Объект будет получать электроэнергию в том числе от солнечных панелей — снижение потребления составит 78 процентов. В итоге расходы налогоплательщиков сократятся более чем на 1,1 миллиона фунтов стерлингов в год.

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Часть заключенных будут приняты на полноценную работу в строительную компанию. Тюрьма также увеличит количество рабочих мест в графстве. «Новая тюрьма в Фулл-Саттоне будет защищать общественность и государственный кошелек, используя новейшие технологии для сокращения затрат на электроэнергию», — заявил член правительства Великобритании Дэмиан Хайндс.

Ранее об экономии электроэнергии задумались власти Бельгии — в городе Темсе сделали скидку на оплату по счетам для граждан, которые арендуют квартиры в домах с солнечными панелями на крыше. Речь шла о жилье, которое построил муниципалитет с использованием субсидий государства и предоставляет в аренду жителям страны.

Нина Ташевская
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