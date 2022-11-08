Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:15, 8 ноября 2022Мир

В Италии оценили вероятность прекращения поставок оружия на Украину

Итальянский политолог Грациани исключил прекращение поставок оружия на Украину

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Globallookpress.com

Итальянское правительство навряд ли откажется от поставок оружия на Украину, несмотря на массовые протесты. Так вероятность прекращения поставок в беседе с «Лентой.ру» оценил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

«Нынешнее правительство, даже если ему придется учитывать недавнюю уличную демонстрацию против отправки оружия, будет действовать согласно курсу НАТО и, прежде всего, в соответствии с теми указаниями, которые прямо или косвенно даст Вашингтон», — отметил Грациани и исключил прекращение поставок.

Кроме того, по мнению эксперта, на данный момент народное недовольство не достигло таких масштабов, чтобы существенно повлиять на курс правительства. По его словам, нынешние протесты скорее имеют внутриполитический характер и связаны с противостоянием между оппозицией и правительством, чем представляют собой серьезную попытку наложить вето на отправку оружия.

Ранее стало известно, что Украина получила из Италии тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки и ракетные комплексы. При этом в минувшие выходные в Риме прошел многотысячный митинг за прекращение огня на Украине. Сообщалось, что около 30 тысяч человек приняли участие в шествии «Европа за мир».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Российский военный рассказал о наступлении ВСУ с участием польских наемниц
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили
Стало известно о дефиците антибиотика «Амоксиклав» в Москве
В США Байдена сравнили с Пиноккио из-за ложных заявлений
КНДР возложила часть ответственности за кризис на Корейском полуострове на ООН
Побывавшие в Дагестане россияне рассказали об упреках со стороны местных жителей
В США допустили заключение зимнего перемирия между Россией и Украиной
Кендалл Дженнер вышла в свет без бюстгальтера в прозрачном платье
В Италии оценили вероятность прекращения поставок оружия на Украину
Турция запретила пролеты для ряда самолетов из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.