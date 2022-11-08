В Италии оценили вероятность прекращения поставок оружия на Украину

Итальянский политолог Грациани исключил прекращение поставок оружия на Украину

Итальянское правительство навряд ли откажется от поставок оружия на Украину, несмотря на массовые протесты. Так вероятность прекращения поставок в беседе с «Лентой.ру» оценил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

«Нынешнее правительство, даже если ему придется учитывать недавнюю уличную демонстрацию против отправки оружия, будет действовать согласно курсу НАТО и, прежде всего, в соответствии с теми указаниями, которые прямо или косвенно даст Вашингтон», — отметил Грациани и исключил прекращение поставок.

Кроме того, по мнению эксперта, на данный момент народное недовольство не достигло таких масштабов, чтобы существенно повлиять на курс правительства. По его словам, нынешние протесты скорее имеют внутриполитический характер и связаны с противостоянием между оппозицией и правительством, чем представляют собой серьезную попытку наложить вето на отправку оружия.

Ранее стало известно, что Украина получила из Италии тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки и ракетные комплексы. При этом в минувшие выходные в Риме прошел многотысячный митинг за прекращение огня на Украине. Сообщалось, что около 30 тысяч человек приняли участие в шествии «Европа за мир».