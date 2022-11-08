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02:58, 8 ноября 2022Мир

США назвали ключом к миру прямой диалог Азербайджана и Армении

Блинкен назвал прямой диалог Армении с Азербайджаном лучшим способом достижения мира
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон считает необходимым прямой диалог Азербайджана и Армении. Он назвал его ключом к миру, подчеркнув, что это поможет уладить конфликт между странами, сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Прямой диалог является лучшим способом [достижения] по-настоящему прочного мира. И мы очень рады это поддержать», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что США выступают в поддержку как суверенитета, так и территориальной независимости обоих государств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает Армению и Азербайджан не совершать действия, которые могут привести к обострению ситуации.

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Марина Совина
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