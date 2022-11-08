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21:22, 8 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина будут судить за убийство сожителя знакомой в гостях у брата

В Перми будут судить 54-летнего мужчину за убийство любовника подруги

Фото: Сергей Лантюхов / Globallookpress.com

В Перми суд рассмотрит дело 54-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 45-летнего знакомого. Об этом во вторник, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 28 августа фигурант пришел в гости к брату в микрорайон Камский. Там они выпивали с родственником, подругой и ее сожителем. Вскоре обвиняемый поссорился с кавалером знакомой, взял нож и зарезал им оппонента. Затем он сел в свою машину и уехал с места происшествия.

Правоохранители задержали россиянина на трассе Пермь — Екатеринбург. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Хакасии пьяная женщина ударила поленом и зарезала сожителя, так как он не купил алкоголь.

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Екатерина Власова
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