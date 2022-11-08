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13:36, 8 ноября 2022Ценности

Ким Кардашьян дала отпор критикующим ее стиль после развода с Уэстом фанатам

Бизнесвумен Ким Кардашьян дала отпор хейтерам, которые обругали ее наряд с пламенем

Фото: IMAGO / RW / Globallookpress.com

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян дала отпор пользователям сети, которые критикуют ее стиль после развода с дизайнером и рэпером Канье Уэстом. На эту тему она высказалась в новом эпизоде реалити-шоу «Кардашьяны», опубликованном на Hulu.

Телезвезда отреагировала на хейт, с которым она столкнулась после выхода в свет в наряде красно-оранжевого цвета, состоявшего из топа с изображением пламени, юбки в тон верха и ботфортах на шпильке. Тогда поклонники обругали одежду предпринимательницы и сравнили ее образ с эмоджи в виде огня в социальных сетях.

По словам знаменитости, фанаты решили, что упомянутый наряд она стилизовала самостоятельно без помощи экс-супруга, однако на самом деле именно он подобрал вещи для ее появления на публике. «Будь мы все еще вместе, комментаторы назвали бы этот образ лучшим в мире, а не наоборот. Все люди чертовски двуличные», — высказалась Кардашьян в интервью команде.

В феврале 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Позже появилась информация, что рэпер изменял жене с популярной певицей, имя которой не называется.

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Майя Пономаренко
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