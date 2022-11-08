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15:14, 8 ноября 2022Экономика

В США нашли виновных в завышении цен на американский газ в Европе

FT: США обвинили европейские компании в завышении цен на американский СПГ в Европе

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Виновными в завышении цен на американский сжиженный природный газ (СПГ) в Европе посчитали европейские компании. Такое мнение высказал помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри, его слова приводит Financial Times.

«Компании, имеющие долгосрочные контракты с американскими производителями СПГ, повышают цены и получают маржу на европейском рынке», — сказал Крэбтри.

Чиновник не нашел следа США в росте стоимости СПГ и указал, что его страна остается «абсолютно предана идее» помощи Европе в обеспечении ее потребностей в топливе «по доступным для континента ценам». Поэтому США беспокоит то, что в странах ЕС ведутся дискуссии о том, что американцы якобы «имеют контроль над маржой, которую компании получают на американском топливе». «Это совсем не так», — подчеркнул он.

Крэбтри добавил, что США работают над снижением вредных выбросов в атмосферу, связанных с производством СПГ, чтобы с помощью этого вида топлива «решить проблему энергетической безопасности в ближайшей и среднесрочной перспективе». По его словам, это позволит экономикам Европы и США добиться углеродной нейтральности к середине века.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в применении двойных стандартов при установлении цены на газ. По его словам, американские поставщики наживаются на проблемах европейцев. «Стоимость американского газа на внутреннем рынке США в 3-4 раза ниже, чем цена, по которой его продают европейцам», — сказал Макрон. По мнению французского лидера, эта ситуация должна стать темой для дискуссий, так как речь идет об «искренности в трансатлантической торговле». Макрон также говорил, что планирует поднять этот вопрос во время визита в США в декабре.

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Данил Дмитриев
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