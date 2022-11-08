На Крымском мосту восстановили автомобильное движение

Минтранс сообщил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту после ремонта

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновилось после ремонтных работ. Об этом сообщил Минтранс России, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновилось со вторника, 8 ноября, с 16:00 по московскому времени.

Уточняется, что проезд по мосту пока разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. В Минтрансе заявили, что поток грузового автотранспорта планируется открыть не ранее декабря.

Ранее в ноябре сообщалось о многокилометровой пробке на подъезде к Крымскому мосту — обстановку сняли на видео, ролик вызвал возмущение россиян в сети. По словам очевидцев, время ожидания в очереди превышало три часа.