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19:27, 8 ноября 2022Наука и техника

Великобритания испытала лазерное оружие

Минобороны Великобритании сообщило об испытании лазерного оружия DragonFire

Фото: Leon Neal / Getty Images

Минобороны Великобритании провело первое в стране испытание мощного лазера дальнего действия, которое позволит оценить перспективы использования этого оружия в дальнейшем. Об этом сообщается на сайте британского военного ведомства. Соответствующее видео с установкой доступно на YouTube.

Испытание оружия направленной энергии большой дальности проводились Лабораторией оборонной науки и технологий Министерства обороны Великобритании на полигонах в Портон-Дауне, расположенном рядом с городом Солсбери в графстве Уилтшир.

Тесты включали в себя работу демонстратора DragonFire на различные дальности, но не более 3,4 километра, что связано, как утверждает военное ведомство, с ограничениями полигонов, а не возможностями самого лазера, которые засекречены.

«DragonFire уже успешно продемонстрировал способность отслеживать цели с очень высокой точностью и удерживать лазерный луч в выбранной точке прицеливания. В этом испытании оценивались характеристики самого лазера», — сказал по итогам тестов технический партнер лаборатории Бен Мэддисон.

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Согласно Минобороны Великобритании, инвестиции в соответствующий проект на протяжении нескольких лет составили 100 миллионов фунтов стерлингов (более 110 миллионов долларов).

В мае бывший вице-премьер, а ныне глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что лазерное оружие, которое может поражать беспилотники, начало поступать в российские войска, первые образцы уже используются.

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Иван Потапов
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