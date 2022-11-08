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09:36, 8 ноября 2022Мир

ФБР организовало пункты наблюдения на промежуточных выборах

ФБР организовало пункты наблюдения за иностранной активностью на промежуточных выборах

Фото: Dieu-Nalio Chery / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США организовало пункты наблюдения за иностранной активностью на промежуточных выборах по всей стране. Об этом сообщает NBC.

Главный командный пункт расположен в Вашингтоне, еще 56 пунктов— в региональных офисах по всей стране. Штаб в значительной степени опирается на целевую группу ФБР по иностранному влиянию, которой поручено противодействовать иностранной дезинформации. Также в команду включены сотрудники отдела по расследованию уголовных преступлений, киберотдела и отдела по борьбе с терроризмом.

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В их задачи входит «выявление вредоносной активности, которая может быть приписана иностранным властям или их посредникам». ФБР больше всего беспокоят Россия, Китай и Иран. Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США «охотятся за вредоносными программами и следят за этими враждебными странами».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предрек Демократической партии разгромный проигрыш на выборах в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября. По его мнению, за этим страну ждет политический кризис.

Вероятный проигрыш связан с низкими рейтингами президента США Джо Байдена и демократов в целом, а также с грузом нерешенных проблем. Это и рекордная инфляция, и волна преступности, и топливный, и миграционный кризисы.

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Анжелика Бережная
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