ФБР организовало пункты наблюдения за иностранной активностью на промежуточных выборах

Федеральное бюро расследований (ФБР) США организовало пункты наблюдения за иностранной активностью на промежуточных выборах по всей стране. Об этом сообщает NBC.

Главный командный пункт расположен в Вашингтоне, еще 56 пунктов— в региональных офисах по всей стране. Штаб в значительной степени опирается на целевую группу ФБР по иностранному влиянию, которой поручено противодействовать иностранной дезинформации. Также в команду включены сотрудники отдела по расследованию уголовных преступлений, киберотдела и отдела по борьбе с терроризмом.

В их задачи входит «выявление вредоносной активности, которая может быть приписана иностранным властям или их посредникам». ФБР больше всего беспокоят Россия, Китай и Иран. Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США «охотятся за вредоносными программами и следят за этими враждебными странами».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предрек Демократической партии разгромный проигрыш на выборах в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября. По его мнению, за этим страну ждет политический кризис.

Вероятный проигрыш связан с низкими рейтингами президента США Джо Байдена и демократов в целом, а также с грузом нерешенных проблем. Это и рекордная инфляция, и волна преступности, и топливный, и миграционный кризисы.