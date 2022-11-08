США предрекли политический кризис после выборов в Конгресс

Политолог Дудаков предрек США политический кризис после выборов в Конгресс

Демократов ждет разгромный проигрыш на выборах в Конгресс США, которые состоятся во вторник, 8 ноября, считает политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, за этим страну ждет политический кризис. Своим прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Шансы демократов

У демократов нет никаких шансов на то, чтобы удержать хотя бы одну из палат Конгресса, убежден американист. «Скорее всего, по итогам этих выборов демократы потеряют порядка 30-40 мест в нижней палате, то есть палате представителей, и 2-3 или даже 4 места в сенате. Таким образом республиканцы сформируют свое большинство в обеих палатах Конгресса», — предположил он.

Более того, по мнению Дудакова, демократам может грозить проигрыш и на выборах местного уровня. «Демократам даже грозит возможное поражение в таких традиционно-либеральных штатах как Нью-Йорк и Орегон — они могу там проиграть губернаторские гонки», — уточнил политолог.

Вероятный проигрыш связан с низкими рейтингами президента США Джо Байдена и демократов в целом, а также с грузом нерешенных проблем, уверен он. Это и рекордная инфляция, и волна преступности, и топливный, и миграционный кризисы. «Все это конечно довлеет над демократами, и ведет к тому, что они, скорее всего, на этих выборах проиграют, при чем проиграют разгромно», — отметил Дудаков.

Трудности для Байдена

По словам американиста, победа республиканцев превратить Байдена в президента «хромую утку». «То есть он уже не сможет никакие свои реформы проводить в Конгрессе, если не согласится идти на серьезные компромиссы с республиканцами, а это вряд ли случится», — пояснил он.

Кроме того, республиканцы начнут заводить различные расследования в отношении президента. Оснований для них много, обратил внимание Дудаков. В частности, это может быть и коррупция Хантера Байдена, и ситуация на Украине.

Следственно, Белому дому придется отбиваться от таких расследований, то есть межпартийная грызня в Вашингтоне обострится. Возможно, на следующий год мы увидим попытку начала процедуры импичмента Байдену, тоже по одному из этих поводов. То есть, очевидно, что кризис политический будет проявляться Малек Дудаков политолог-американист

6 ноября газета The New York Times написала, что Россия якобы начинает кампанию по вмешательству в выборы в Конгресс США. Американские эксперты в области цифровой безопасности предполагают, что главная цель информационных кампаний России — ослабить поддержку Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на обвинения, заявил, что партия демократов потерпит поражение в выборах в Конгресс США.

Как отмечает газета The Washington Post, республиканцы готовы добиться значительных успехов на промежуточных выборах. В случае их победы подход американцев к поддержке Украины может кардинально измениться. В частности, республиканский парламентарий Марджори Тейлор Грин заявила, что «при республиканцах ни один пенни не пойдет на Украину». В свою очередь, кандидат в конгрессмены от Республиканской партии Уэсли Холлман сообщил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву после промежуточных выборов в Конгресс.

Основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса состоится в США 8 ноября. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.