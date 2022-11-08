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20:56, 8 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина Вердияна арестовали по уголовному делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил россиянина под стражу по уголовному делу о госизмене

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Москве возбудили уголовное дело о госизмене в отношении россиянина по фамилии Вердиян, Лефортовский суд уже отправил обвиняемого под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает РИА Новости. Материалы дела засекречены.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Владивостока по делу о госизмене за работу на разведку Украины.

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Илона Палей
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