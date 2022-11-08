Россиянина Вердияна арестовали по уголовному делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил россиянина под стражу по уголовному делу о госизмене

В Москве возбудили уголовное дело о госизмене в отношении россиянина по фамилии Вердиян, Лефортовский суд уже отправил обвиняемого под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает РИА Новости. Материалы дела засекречены.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Владивостока по делу о госизмене за работу на разведку Украины.