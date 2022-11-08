Greenpeace оценила предложение Госдумы признать организацию нежелательной

В Greenpeace объяснили предложение депутатов Госдумы признать организацию нежелательной

Представители Greenpeace прокомментировали предложение депутатов Госдумы РФ о признании их организации нежелательной в России. Они связывают это с «неудобной» позицией по ряду законопроектов, сообщает РИА Новости.

В организации утверждают, что всегда действовали в интересах российских граждан, и считают, что требования сохранить благоприятную окружающую среду для всего общества не совпадают с намерениями некоторых российских предпринимателей заработать на использовании природных ресурсов. «Мы с такой позицией не согласны», — ответили агентству в пресс-службе Greenpeace.

Ранее депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с предложением признать деятельность Greenpeace нежелательной на территории России. По мнению депутата Александра Якубовского, она является деструктивной.

Ранее представители Greenpeace не оценили решение европейских властей о запрете продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года. По мнению экспертов организации, такой запрет нужно ввести не позднее 2028 года.