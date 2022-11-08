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20:18, 8 ноября 2022Мир

Байден назвал условие для ужасного двухлетия в США

Президент США Байден заявил, что США ждут два ужасных года в случае победы республиканцев

Фото: Oliver Contreras / Globallookpress.com

США могут ждать два ужасных года. Президент страны Джо Байден назвал условие для такого сценария, передает CNN.

«Если мы проиграем выборы в Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет право вето», — заявил он.

Политик объяснил, что в случае победы республиканцев его президентство перейдет в совершенно новую фазу. Уточняется, что республиканцам необходимо получить всего пять мест, чтобы взять под контроль Палату представителей.

Ранее стало известно, что рейтинг Байдена упал накануне промежуточных выборов в Конгресс. Опрос Ipsos показал, что уровень одобрения президента снизился до 39 процентов. Уточняется, что больше всего респонденты недовольны экономической ситуацией в стране.

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Анастасия Заикина
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