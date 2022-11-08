Жителя Белоруссии осудят за интервью о российской спецоперации

Жителя Белоруссии осудят за интервью о российской спецоперации экстремистскому каналу

Житель Белоруссии пойдет под суд из-за интервью о российской спецоперации каналу, который был признан в стране экстремистским. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.

По данным правоохранителей, 40-летний житель Смолевичского района Минской области в апреле и мае 2022 года дал интервью на тему спецоперации представителю канала, информационную продукцию которого суд признал экстремистскими материалами.

«Данное интервью способствовало распространению ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Республики Беларусь, правовом положении ее граждан, дискредитирующих страну», — говорится в сообщении.

Обвиняемый в настоящее время находится под стражей, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Белоруссии было возбуждено дело в отношении предпринимателя, который отказался продать автозапчасти российским военным. Мужчину обвиняют в «нарушении равноправия граждан».