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12:23, 8 ноября 2022Бывший СССР

Жителя Белоруссии осудят за интервью о российской спецоперации

Жителя Белоруссии осудят за интервью о российской спецоперации экстремистскому каналу

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Житель Белоруссии пойдет под суд из-за интервью о российской спецоперации каналу, который был признан в стране экстремистским. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.

По данным правоохранителей, 40-летний житель Смолевичского района Минской области в апреле и мае 2022 года дал интервью на тему спецоперации представителю канала, информационную продукцию которого суд признал экстремистскими материалами.

«Данное интервью способствовало распространению ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Республики Беларусь, правовом положении ее граждан, дискредитирующих страну», — говорится в сообщении.

Обвиняемый в настоящее время находится под стражей, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Белоруссии было возбуждено дело в отношении предпринимателя, который отказался продать автозапчасти российским военным. Мужчину обвиняют в «нарушении равноправия граждан».

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Алиса Реброва
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