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15:33, 8 ноября 2022Бывший СССР

Премьер Эстонии оценила шансы возглавить НАТО

Премьер Эстонии Каллас заявила, что ей вряд ли предложат пост генсека НАТО

Фото: Pool Benoit Doppagne / Globallookpress.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас оценила свои шансы возглавить НАТО, заявив, что ей вряд ли предложат пост генсека альянса. Ее цитирует ERR.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники сообщила, что Каллас является одним из кандидатов на пост генсека НАТО.

«The New York Times может написать что угодно. Но вероятность того, что мне сделают такое предложение, крайне мала», — подчеркнула премьер.

В России заявили, что Москве не принципиально, кто сменит на посту генсека Йенса Столтенберга, поскольку он выражает лишь согласованную позицию Североатлантического альянса.

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Алиса Реброва
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