Посол ЧМ по футболу в Катаре назвал гомосексуализм повреждением разума

Посол ЧМ по футболу в Катаре Салман назвал гомосексуализм повреждением разума

Посол чемпионата мира по футболу в Катаре и бывший игрок национальной сборной страны Халид Салман в интервью немецкой телекомпании ZDF назвал гомосексуализм повреждением разума. Его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В беседе с журналистами Салман указал, что быть гомосексуалистом — «харам», то есть в переводе с арабского запрещено. По его словам, дети не должны видеть представителей ЛГБТ-сообщества, так как это может негативно повлиять на них. После того как посол назвал геев людьми с психическими расстройствами, съемки интервью были немедленно остановлены.

Отмечается, что Катар считают одной из самых противоречивых сторон, принимающей у себя чемпионат мира. В частности, страну обвиняют в нарушении прав человека, плохом обращении с иностранными рабочими и ущемлении прав женщин. В свою очередь глава МИД страны Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани назвал подобную критику, особенно со стороны Европы, высокомерной и расистской.