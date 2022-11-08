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07:32, 8 ноября 2022Мир

КНДР возложила часть ответственности за кризис на Корейском полуострове на ООН

В КНДР возложили часть ответственности за ситуацию на Корейском полуострове на Гутерриша
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Часть ответственности за ухудшение ситуации на Корейском полуострове лежит на генеральном секретаре ООН Антониу Гутеррише, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он уточнил, что его позиция необъективна и повторяет американскую. Политик выразил сожаление из-за того, что генеральный секретарь ООН считает несправедливыми контрмеры по самообороне в ответ на военные провокации США и категорически отвергает их.

«Генсек ООН повторяет то, что говорят в Белом доме и Госдепартаменте, как будто он стал их представителем», — возложил он часть ответственности за кризис.

Ранее власти КНДР назвали эксперта ООН по правам человека в Северной Корее Элизабет Салмон «марионеткой» США.

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Марина Совина
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