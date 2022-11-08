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16:39, 8 ноября 2022Россия

В Запорожской области заявили о концентрации бойцов «Кракена»

Рогов заявил о концентрации бойцов «Кракена» и польских наемников в Запорожской области

Фото: Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о концентрации в Запорожской области бойцов украинского националистического подразделения «Кракен» и наемников из Польши. Его слова приводит РИА Новости.

«По-прежнему самая горячая часть — это от Полог до Гуляйполя, плюс непосредственно чуть южнее района Орехова. Здесь наиболее горячо, потому что здесь сконцентрированы силы противника, включая польские подразделения и печально известное подразделение "Кракен" — это нацисты, которые сюда привезены с харьковского направления», — сообщил он.

По его словам, командование Украины на данных направлениях поставило заградительным отрядом для военных из Польши и первым эшелоном обороны мобилизованных граждан республики.

7 ноября 13 тысяч украинских военных, обученных в западных государствах, перебросили в Запорожскую область. Как утверждает Рогов, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили обучение в Великобритании и Польше. Переброска военнослужащих говорит о попытках украинского президента Владимира Зеленского «как можно активнее бросить все силы, даже не оставляя нормального запаса в живой силе», отметил он.

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Кристина Есикова
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