Лукашенко призвал окунуть белорусов в «глубину законодательной матрицы»

Александр Лукашенко призвал белорусов ориентироваться на Конституцию, а не на президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жителям страны необходимо ориентироваться на Конституцию, а не на главу республики, членов парламента и правительства. Об этом он высказался на совещании по законопроектам, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко назвал Конституцию основой жизни и призвал убедить белорусов «жить по закону». «Надо наших людей окунуть в глубину той законодательной матрицы, того объема законодательства, которые существуют в нашей стране. Правовые знания должны стать основой. Вот тогда будет стабильность в обществе. Потому что лидеры, и правительство, и депутаты приходят и уходят, меняются. Конституция создает более-менее стабильную страну, общество», — объяснил политик.

В то же время президент отметил, что ни в одном государстве граждане не обладают обширными знаниями законодательства. «И не надо. Закон и законодательство сложили некий образ жизни, поведения людей в той или иной стране, в частности в Беларуси. И люди понимают, исходя из этого образа, что можно делать, а что нельзя, что явится нарушением закона, а что — нет», — добавил глава государства, подчеркнув, что гражданам нужно знать Конституцию «хотя бы по основным положениям».

Ранее во время награждения победителей чемпионата по колке дров среди сотрудников СМИ Лукашенко заявил, что народу необходимо видеть во власти «движуху». По его мнению, она должна заключаться в совершенствовании государственного управления.