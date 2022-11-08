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17:03, 8 ноября 2022Россия

В ДНР рассказали о способе маскировки украинских военных

Боец ДНР заявил, что ВСУ маскируют свою технику с помощью символа «Z»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские военные устраивают засады, маскируя свою технику с помощью символа «Z», а сами переодеваются в форму Донецкой народной республики. Об этом рассказал освобожденный из плена боец ДНР Вячеслав Салахадинов, передает ТАСС.

По словам Салахадинова, его взяли в плен 20 августа под Авдеевкой. «Мы должны были на БМП приехать, забрать первый экипаж с их позиций. Мы не доехали, нас подбили, мой командир в машине погиб сразу. Я выбирался из горящей машины, у меня была сильная контузия и осколочное ранение в голову», — рассказал он.

Мужчина два дня пытался найти своих сослуживцев и, наконец, увидел БМП с нанесенным на ней символом «Z». «А это оказалась украинская засада. БМП с "Z" и украинец в ДНР-овской форме», — сказал боец.

В октябре российский разведчик рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы переодеваются в форму Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), чтобы приблизиться к позициям в регионе. По его словам, они также вяжут повязки, по которым различают принадлежность к армии, чтобы их не замечал противник.

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Алевтина Запольская
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