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09:33, 9 ноября 2022Интернет и СМИ

Популярная российская телеведущая опровергла стереотип о жизни в Москве

Летучая заявила, что москвичи сталкиваются с серьезной конкуренцией и высокими ценами

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Популярная российская телеведущая Елена Летучая опровергла стереотип о благополучии и достатке большинства жителей Москвы. В посте, опубликованном в Telegram, она заявила, что тем, кто приезжает в Москву, зачастую крайне тяжело обеспечивать себя в столице.

Летучая отметила, что в комментариях к ее постам некто ранее высказался о зажравшихся москвичах. «Во-первых я не москвичка, как и подавляющее большинство жителей Москвы. Я не родилась в столице, у меня не было родительской квартиры и связей, по которым меня бы устроили на работу. Я так же, как и тысячи ребят из регионов, приехала сюда, работала 24 на 7 и снимала квартиру, на которую уходила большая часть зарплаты», — возмутилась в ответ ведущая.

Знаменитость выразила уверенность в том, что жителям Москвы «приходится выживать». По ее словам, в столице граждане сталкиваются с постоянной борьбой за место под солнцем, серьезной конкуренцией, а также высокими ценами и отсутствием гарантий того, что их труд будет оценен. Не имея влиятельного покровителя, в Москве зачастую непросто устроиться на достойную работу, добавила Летучая.

«Ты несколько лет пообиваешь пороги, постажируешься в должности младшего помощника старшего секретаря, тебя несколько раз кинут, внезапно уволят и, если все это тебя не сломает, возможно, начнется твой путь вверх по карьерной лестнице», — подчеркнула она. Помимо того, телеведущая указала на высокую стоимость арендной платы в Москве.

Ранее Летучая также порассуждала об эмиграции. Она заверила, что никогда не смогла бы переехать в другую страну.

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Маргарита Щигарева
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