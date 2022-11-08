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06:47, 8 ноября 2022Россия

Российский военный заявил о польских женщинах-наемниках в рядах ВСУ

Российский военный заявил, что польские женщины-наемники участвовали в наступлении ВСУ

Фото: Unsplash.com

Российский военный в Харьковской области заявил РИА Новости, что польские женщины-наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали в боях наряду с мужчинами.

«Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины», — отметил военнослужащий, добавив, что в их рядах были погибшие, когда шло наступление на другом направлении.

Российский боец осудил ВСУ за отправку женщин в атаку на передовую и сбрасывание боеприпасов от подствольных гранатометов с беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, 7 ноября, в Минобороны сообщили, что два батальона тактических групп Вооруженных сил Украины, усиленные иностранными наемниками, в течение суток вели наступательные действия на купянском направлении.

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Марина Совина
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