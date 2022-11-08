Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:02, 8 ноября 2022Мир

Украинцы пожаловались на недостаточную поддержку властей Новой Зеландии

RNZ: украинские беженцы пожаловались на недостаточную поддержку властей Новой Зеландии
СюжетСанкции против России:

Фото: Guo Lei / Globallookpress.com

Активисты проукраинской организации Mahi for Ukraine («Действие для Украины») в Новой Зеландии потребовали от руководства страны расширить финансовую и медицинскую поддержку беженцев с Украины, передает радио RNZ.

Представители организации пожаловались на недостаточную поддержку со стороны властей Новой Зеландии, из-за чего некоторые беженцы вернулись на родину. Активисты призвали власти расширить финансовую и медицинскую поддержку. Кроме того, они попросили организовать для них курсы английского языка.

Соучредитель организации, уроженка Украины Кейт Турская рассказала, что двухлетние визы для украинцев больше похожи на рабочую, чем на гуманитарную визу. Она указала на то, что власти Новой Зеландии не оказывают всестороннюю поддержку, как это делает руководство Австралии.

В марте Новая Зеландия объявила о санкциях против 100 россиян, в их числе президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом сообщил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации
В США в сенатора-республиканца бросили пивную банку во время парада
Украинцы пожаловались на недостаточную поддержку властей Новой Зеландии
Байден оценил возможность демократов сохранить контроль над Сенатом
Евросоюз представил план по помощи на Украине
Трамп заявил о наступлении коммунизма в США
Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе
В США продадут бывший дом Уитни Хьюстон
Женщина расспросила бывших о своих недостатках и получила неожиданные ответы
Евросоюз представит более закономерный механизм финансовой помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.