Украинцы пожаловались на недостаточную поддержку властей Новой Зеландии

RNZ: украинские беженцы пожаловались на недостаточную поддержку властей Новой Зеландии

Активисты проукраинской организации Mahi for Ukraine («Действие для Украины») в Новой Зеландии потребовали от руководства страны расширить финансовую и медицинскую поддержку беженцев с Украины, передает радио RNZ.

Представители организации пожаловались на недостаточную поддержку со стороны властей Новой Зеландии, из-за чего некоторые беженцы вернулись на родину. Активисты призвали власти расширить финансовую и медицинскую поддержку. Кроме того, они попросили организовать для них курсы английского языка.

Соучредитель организации, уроженка Украины Кейт Турская рассказала, что двухлетние визы для украинцев больше похожи на рабочую, чем на гуманитарную визу. Она указала на то, что власти Новой Зеландии не оказывают всестороннюю поддержку, как это делает руководство Австралии.

В марте Новая Зеландия объявила о санкциях против 100 россиян, в их числе президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин.