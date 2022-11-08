Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:41, 8 ноября 2022Бывший СССР

На Украине потренировались ликвидировать последствия ядерного удара

В Черновицкой области Украины прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Черновицкой области Украины прошли учения по ликвидации последствий ядерного удара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Руслан Запаранюк.

Он отметил, что в организации тренировочных мероприятий приняли участие представители главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По его словам, в рамках учений «была смоделирована ситуация с максимальным учетом региональных особенностей».

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Москва заверила Анкару в отсутствии планов применять ядерное оружие в украинском конфликте. «Украинская сторона, в свою очередь, опровергла утверждения о подготовке к применению "грязного оружия"», — добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали фантастическими условия Зеленского для переговоров с Москвой
В России заявили об увеличении товарооборота с Индией более чем в два раза
Сбивший коня россиянин добил его из ружья, разделал и забрал домой
Названа главная угроза президентству Байдена
Толпы россиян в очереди в магазин COS попали на видео
Россия не вынесла предварительных условий для переговоров с Украиной
В Москве заявили об отсутствии предварительных условий для переговоров с Киевом
Министр юстиции Молдавии решил убрать оппозицию
Китай стал главным торговым партнером России
Россиян предупредили о таянии вечной мерзлоты из-за изменения климата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.