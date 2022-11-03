В Турции заявили об отсутствии планов у России применять ядерное оружие

Калын: Россия заверила Турцию в отсутствии планов применять ядерное оружие на Украине

Москва заверила Анкару в отсутствии планов применять ядерное оружие в украинском конфликте, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. Его слова приводит телеканал TPT.

В ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин заверил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что Москва не намерена использовать ядерное оружие. «Украинская сторона, в свою очередь, опровергла утверждения о подготовке к применению "грязного оружия"», — заявил Калын.

Анкара намерена предложить государствам вернуться к переговорам по мирному урегулированию конфликта, подчеркнул представитель президента Турции.

Ранее Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны. По его мнению, западные страны просто ищут дополнительный аргумент для противостояния. Глава государства также подчеркнул, что единственная страна, которая применила ядерное оружие, — это США.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский также призвал не бояться ядерной войны.