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14:58, 3 ноября 2022Мир

В Турции заявили об отсутствии планов у России применять ядерное оружие

Калын: Россия заверила Турцию в отсутствии планов применять ядерное оружие на Украине

Фото: Vadim Ghirda / AP

Москва заверила Анкару в отсутствии планов применять ядерное оружие в украинском конфликте, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. Его слова приводит телеканал TPT.

В ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин заверил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что Москва не намерена использовать ядерное оружие. «Украинская сторона, в свою очередь, опровергла утверждения о подготовке к применению "грязного оружия"», — заявил Калын.

Анкара намерена предложить государствам вернуться к переговорам по мирному урегулированию конфликта, подчеркнул представитель президента Турции.

Ранее Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны. По его мнению, западные страны просто ищут дополнительный аргумент для противостояния. Глава государства также подчеркнул, что единственная страна, которая применила ядерное оружие, — это США.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский также призвал не бояться ядерной войны.

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Варвара Кошечкина
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