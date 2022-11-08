Отдохнувший в Бангладеш россиянин назвал ее бюджетной альтернативой Таиланду

Россиянин отдохнул в Бангладеш и описал страну словами «все до смешного дешево»

Российский турист, отдохнувший в Бангладеш, назвал страну бюджетной альтернативой Таиланду и описал ее словами «все до смешного дешево». Своими впечатлениями от отпуска он поделился с изданием «АиФ».

Путешественник рассказал, что выбрал для отдыха курорт Кокс-Базар на побережье Бенгальского залива. «Гостиницы здесь недорогие — 20-50 долларов в сутки с кондиционером, но жилой фонд, что называется, обшарпанный: хотя строятся новые отели, их не всегда достраивают, — заявил он. — Квартиры предлагают от 200 долларов в месяц: и, ясное дело, жилье новизной и ремонтом не блещет».

На пляже лежаки и зонтики сдаются с почасовой оплатой, но «практически даром» — около 145 рублей. «Народу довольно много, и по местной традиции (Бангладеш — мусульманская страна) купаются в одежде, — добавил россиянин. —Море вроде как в Паттайе — теплое, но мутное. Волны днем имеются, поэтому советуют купаться конкретно с утра».

По словам соотечественника, в Бангладеш в отличие от Таиланда не все «заточено на выжимку из туриста денег» — имеется множество диких пляжей без прибрежных кафе и палаток с сувенирами. Также из плюсов россиянин назвал дешевую еду, однако отсутствие большого разнообразия мест общественного питания отнес к минусам курорта.

«Европейской еды в Кокс-Базаре толком нет. Хватает индийских кафе — с баттер чикен, бирьяни, кебабом и чикен тандури: сюда приезжают тысячи туристов из Индии. Имеются тайские заведения, и там дела обстоят получше. Увы, обычному человеку из России, да еще с семьей, который в Паттайе сразу ищет борщ и пельмени, в Кокс-Базаре делать будет нечего. Мамочкам с детьми, скорее всего, тоже», — отметил отечественны турист.

В качестве развлечений отдыхающим предлагается посетить коралловый остров Сан-Мартин, национальный парк Химчари, где можно увидеть гиббонов, слонов, мартышек, диких кошек и мангустов, а также сафари-парки, буддийские деревни и монастыри.

«Главный и основной плюс Кокс-Базара для граждан России — это цены. Отели, еда, лежаки на пляже, перемещение на такси (если научитесь грамотно торговаться) — все до смешного дешево, — закончил он. — Сам же курорт требует серьезных вложений и развития. Перспективы у него, несомненно, есть, хотя бы по причине длины пляжа. Но пока Кокс-Базар напоминает наши зоны отдыха на море в самом начале девяностых, а жители России за 30 лет после распада СССР привыкли к комфорту».

Ранее в ноябре Таиланд выразил надежду, что платежная система «Мир» вскоре заработает в стране. По словам посла королевства в России Сасивата Вонгсинсавата, на данный момент стороны работают над решением этого вопроса.

