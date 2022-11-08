Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Оперштаб Кубани сообщил, что движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале сообщил, что движение по Крымскому мосту приостановлено во вторник, 8 ноября, в связи с проведением технологических работ.

«Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят с 4:00 до 16:00 8 ноября. Это связано с проведением технологических работ», — отмечается в заявлении.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кубани призвало воздержаться от поездок в указанный промежуток времени.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о реализации планов по починке Крымского моста после теракта. Он рассказал, что инженеры направили к месту монтажа первый пролет автодорожной части переправы.

