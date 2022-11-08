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07:53, 8 ноября 2022Россия

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Оперштаб Кубани сообщил, что движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале сообщил, что движение по Крымскому мосту приостановлено во вторник, 8 ноября, в связи с проведением технологических работ.

«Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят с 4:00 до 16:00 8 ноября. Это связано с проведением технологических работ», — отмечается в заявлении.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кубани призвало воздержаться от поездок в указанный промежуток времени.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о реализации планов по починке Крымского моста после теракта. Он рассказал, что инженеры направили к месту монтажа первый пролет автодорожной части переправы.

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Марина Совина
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