Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили
Оперштаб Кубани сообщил, что движение автомобилей по Крымскому мосту приостановленоСюжетВзрыв на Крымском мосту
Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале сообщил, что движение по Крымскому мосту приостановлено во вторник, 8 ноября, в связи с проведением технологических работ.
«Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят с 4:00 до 16:00 8 ноября. Это связано с проведением технологических работ», — отмечается в заявлении.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кубани призвало воздержаться от поездок в указанный промежуток времени.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о реализации планов по починке Крымского моста после теракта. Он рассказал, что инженеры направили к месту монтажа первый пролет автодорожной части переправы.