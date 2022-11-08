Законопроект о двухгодичной военной службе не будут вносить в парламент

«Ведомости»: Минобороны и Кремль не поддерживают возвращение двухлетней службы в армии

У законопроекта о двухгодичной военной службе в российской армии нет перспектив. Так, предложенную инициативу не поддержали ни Минобороны, ни администрация президента. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Совете Федерации и военном ведомстве.

Один из собеседников газеты отметил, что власти посчитали необходимым сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военнослужащих. В связи с этим проект не будут вносить в парламент.

В верхней палате разъяснили, что в процессе принятия данного решения в Кремле полагались на позицию выступивших против парламентариев.

В конце октября сенатор Владимир Джабаров выступил с предложением увеличить срок службы в армии по призыву до двух лет. По его словам, такой подход был бы более эффективным, поскольку за год призывника сложно всему обучить.

С ним оказался солидарен депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что это позволило бы быстро повысить боеготовность армии.

В свою очередь сенатор Андрей Клишас заявил о необходимости консультаций по идее увеличить срок службы в армии.