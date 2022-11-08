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16:09, 8 ноября 2022Экономика

Германия заполнила свои газохранилища почти на 100 процентов

Регулятор ФРГ: газохранилища заполнены на 99,54%

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия заполнила свои подземные газохранилища (ПХГ) почти на 100 процентов — общий уровень газа в них достиг 99,54 процента, сообщило на своем сайте Федеральное сетевое агентство ФРГ.

«Заполнение продолжается. <…>  Уровень в хранилище Реден (крупнейшее ПХГ страны — прим. «Ленты.ру») составляет 93,75 процента», — заявил регулятор.

Агентство также отметило, что потребление газа в Германии с 24 по 30 октября было значительно ниже среднего уровня за последние четыре года, в том числе из-за температуры. Кроме того, регулятор заявил о резком падении оптовых цен на газ.

Вместе с тем агентство подчеркнуло важность экономии газа — обстановка продолжает оставаться напряженной, и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения. По мнению регулятора, Германии удастся избежать зимнего если, среди прочего, страна достигнет цели по экономии не менее 20 процентов газа.

Промышленным предприятиям Германии уже удалось сократить потребление на почти на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сентябре. Что касается немецких домохозяйств, половина из которых отапливается газом, то они стали сберегать 36 процентов газа в годовом исчислении в сентябре.

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Софья Ермакова
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