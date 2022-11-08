В России захотели закрыть часть магазинов Reserved и Cropp

В России закроют около 50 магазинов брендов Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay

Китайская компания FES Retail, в состав которой входят бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, планирует закрыть часть магазинов указанных марок в России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, на территории страны прекратят работу около 50 торговых точек ретейлера. «Компания FES Retail по примеру других крупных fashion-операторов планирует оптимизировать бизнес, отказавшись от части своих магазинов», — говорится в сообщении.

При этом точные адреса магазинов, попавших под закрытие, представители FES Retail не назвали.

20 мая стало известно, что магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay возобновили свою работу в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга под новыми названиями. Ранее польский производитель одежды LPP продал российское подразделение китайскому консорциуму.