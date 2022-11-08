Названы сроки ликвидации Ростуризма

Премьер Мишустин поручил завершить ликвидацию Ростуризма до 15 марта 2023 года

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил министерство экономического развития ответственным за упразднение Ростуризма и поручил ликвидировать агентство в определенные сроки. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.

Так, стало известно, что все ликвидационные мероприятия должны завершиться до 15 марта 2023 года. В состав ликвидационной комиссии войдут представители Минэкономразвития, Казначейства России, Росимущества, Росархива и самого Ростуризма. Председателем выбран бывший замруководителя Ростуризма Григорий Прокуронов.

Премьер-министр уточнил, что работники упраздняемого ведомства продолжают выполнять свои обязанности «до высвобождения в соответствии с законодательством РФ».

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно опубликованному документу, функции агентства будут переданы Минэкономразвития. Одной из основных причин упразднения агентства, предположительно, стала нестабильная экономическая ситуация в стране и необходимость оптимизировать структуру федеральных органов.