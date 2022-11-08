В Китае заявили о «грехе» Германии перед США

Колумнист газеты «Хуаньцю Шибао» заявил о недовольстве США из-за визита Шольца в Китай

Колумнист китайской газеты «Хуаньцю Шибао» Сяо Чуань выразил уверенность в том, что США недовольны визитом канцлера Германии Олафа Шольца в Пекин и встречей с главой КНР Си Цзиньпином. Высказываясь о взаимодействии лидеров двух государств в колонке на сайте газеты, он также заявил о «грехе» Берлина перед Вашингтоном.

Чуань указал, что встреча Шольца с Си Цзиньпином оказалась плодотворной и послала другим странам сигнал о продолжении сотрудничества ФРГ с КНР. Однако, как выразил уверенность колумнист, это не та схема китайско-европейских отношений, которую желает видеть Вашингтон.

«Тщательно выстроенная поколениями система китайско-германского сотрудничества и стратегического партнерства стала "первородным грехом"», — добавил автор колонки. В материале также отмечается, что вмешательство США и нанесенный страной ущерб китайско-германским и китайско-европейским отношениям «очевидны».

Вместе с тем Чуань счел, что Шольц хорошо понимает важность отношений ФРГ и КНР. «С тех пор как он вступил в должность канцлера, он выдержал давление со всех сторон и неоднократно публично выступал против разрыва связи и "новой холодной войны" с Китаем», — подчеркивается в колонке.

Шольц встретился с Си Цзиньпином в Китае в начале ноября. Визит немецкого лидера был однодневным и проходил в условиях жестких ограничений по коронавирусу в КНР. Также уточнялось, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Шольцу отправиться в Пекин вместе, однако канцлер ФРГ ответил отказом.