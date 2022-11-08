Оппозиция Молдавии назвала шаги в случае ликвидации партии «Шор»

Молдавский депутат Клименко заявил о создании новой партии при ликвидации «Шор»

Молдавская оппозиционная партия «Шор» готова к перерегистрации в случае ликвидации. Так в беседе с «Лентой.ру» почетный председатель этой политической силы, депутат Кишиневского муниципального совета Валерий Клименко отреагировал на предложение Минюста страны закрыть партию.

Мне трудно сказать, какие мы предпримем меры, потому что это будет коллективное решение. Но у нас есть некоторые заготовки, которые приятно удивят и министерство юстиции, и правительство Молдовы Валерий Клименко почетный председатель молдавской партии «Шор»

«На сегодняшний день нет ни одного аргумента против партии "Шор", которое было бы подтверждено судебным решением, вступившим в законную силу. Эти все разговоры, что кто-то что-то украл — где судебное решение, вступившее в законную силу? Это заявления нынешних политиков, которые пытаются отмазаться от своих провалов, переводят внимание людей на партию "Шор". Люди уже настолько обозлены, это видно на акциях протеста, что они готовы на любые радикальные действия против этой власти», — объяснил он.

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По словам Валерия Клименко, ликвидация партии сможет затормозить деятельность его единомышленников, но лишь временно.

«Мы будем идти и в национальные суды, хотя мы знаем, какое будет решение, и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где мы рассчитываем на совсем другое решение. Но признают они нашу партию незаконной, а мы через 30 минут наберем нужное количество подписей для создания новой партии под новым названием, что это меняет? Или мы вольемся в существующую зарегистрированную политическую организацию, которая близка нам по духу, возглавим ее. И на второй день вся страна будет знать, что партия "Шор", которую прихлопнули, называется, скажем, "Свет отечества"», — заключил депутат.

Ранее министр юстиции Молдавской республики Серджиу Литвиненко подготовил обращение в Конституционный суд для запрета оппозиционной партии «Шор». По его словам, сейчас есть достаточно оснований для принятия такого решения. Глава Минюста утверждает, что «Шор» виновата в дестабилизации ситуации в стране, незаконном финансировании и лоббировании интересов иностранного государства.

«Шор» с середины сентября регулярно организует массовые акции протеста в Кишиневе. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и социальными проблемами. Сейчас партия занимает шесть из 101 места в республиканском парламенте.