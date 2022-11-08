Психиатр перечислил неочевидные признаки мужской влюбленности

Психиатр Фомин: влюбленного мужчину можно вычислить по смеху и другим признакам

Влюбленного мужчину можно вычислить по новым интересам, взглядам и смеху, рассказал врач — психиатр-психотерапевт Евгений Фомин. Эти и другие неочевидные признаки мужской влюбленности он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Фомина, влюбленный мужчина начинает часто смотреть на женщину. «Его взгляд будет заметен. Он станет более пристальным, ищущим и сосредоточенным», — сказал врач. При этом он отметил, что пристальный взгляд может говорить и о том, что человек задумался о сторонних проблемах и «залип», поэтому не стоит радоваться или огорчаться раньше времени.

Кроме того, добавил психотерапевт, влюбленный мужчина будет пытаться намеренно искать встречи с интересующей его женщиной. «Например, если они коллеги и работают в одном офисе, он будет пытаться подгадать время ее обеденного перерыва, чтобы оказаться с ней в непосредственной близости», — объяснил Фомин.

Влюбленный мужчина, продолжил Фомин, может и неожиданно сменить стиль одежды, а также демонстрировать свою силу или интеллект. «Если он занимается спортом, будет носить одежду, которая подчеркивают его формы. Либо попробует продемонстрировать свою силу, помогая кому-то физически при ней», — привел пример психиатр.

Привлечь внимание женщины, добавил врач, мужчина может постараться громкими разговорами, смехом, попытками ее рассмешить или присвоить ее интересы. «Например, мужчина замечает, что каждые два часа она уходит курить с компанией коллег, и для того чтобы проводить с ней время в одном кругу, он начинает "зеркалить" ее интересы», — обратил внимание Фомин.

Ранее мужчины с форума Reddit признались, что в женщинах их больше всего удивили чувствительность клитора и интенсивность выпадения волос. Свои неожиданные открытия о женщинах они перечислили в сети в ответ на соответствующий вопрос одного из пользователей форума.