«Авито Недвижимость»: земельные участки в России подорожали на 20 процентов

В третьем квартале 2022 года в России подорожали земельные участки под строительство частного дома — относительно 2021 года цены поднялись на 20 процентов. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости», сообщает ТАСС.

Стоимость сотки земли стала стоить 50 тысяч рублей, участок обойдется в 600 тысяч рублей. Самые дорогие объекты находятся в Крыму, где стоимость достигла 1,95 миллиона рублей. Ниже в списке расположились Краснодарский край и Ленинградская область — участки стоят 1,6 миллиона и 1,35 миллиона рублей соответственно. В Ростовской и Московской областях за такую недвижимость придется отдать 1,29 миллиона и 1,2 миллиона рублей соответственно.

В компании отметили, что в стране продолжается тренд на загородную жизнь, который сформировался в период пандемии коронавируса. «Из соображений экономии россияне предпочитают покупать земельные участки без подряда: самостоятельно определяют проект, выбирают материалы и курируют сроки строительства», — объяснили в «Авито Недвижимости».

Ранее в компании MOZAIK development выяснили, что в коттеджных поселках Подмосковья вырос спрос на небольшие участки. В 2022 году самыми востребованными стали участки площадью от 6 до 8 соток, в то время как в 2019 году граждане чаще покупали объекты размером от 10 до 12 соток.