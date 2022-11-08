Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:35, 8 ноября 2022Среда обитания

В России подорожали земельные участки

«Авито Недвижимость»: земельные участки в России подорожали на 20 процентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В третьем квартале 2022 года в России подорожали земельные участки под строительство частного дома — относительно 2021 года цены поднялись на 20 процентов. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости», сообщает ТАСС.

Стоимость сотки земли стала стоить 50 тысяч рублей, участок обойдется в 600 тысяч рублей. Самые дорогие объекты находятся в Крыму, где стоимость достигла 1,95 миллиона рублей. Ниже в списке расположились Краснодарский край и Ленинградская область — участки стоят 1,6 миллиона и 1,35 миллиона рублей соответственно. В Ростовской и Московской областях за такую недвижимость придется отдать 1,29 миллиона и 1,2 миллиона рублей соответственно.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022

В компании отметили, что в стране продолжается тренд на загородную жизнь, который сформировался в период пандемии коронавируса. «Из соображений экономии россияне предпочитают покупать земельные участки без подряда: самостоятельно определяют проект, выбирают материалы и курируют сроки строительства», — объяснили в «Авито Недвижимости».

Ранее в компании MOZAIK development выяснили, что в коттеджных поселках Подмосковья вырос спрос на небольшие участки. В 2022 году самыми востребованными стали участки площадью от 6 до 8 соток, в то время как в 2019 году граждане чаще покупали объекты размером от 10 до 12 соток.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали фантастическими условия Зеленского для переговоров с Москвой
Глава Marvel назвал самый важный фильм студии
В России заявили об увеличении товарооборота с Индией более чем в два раза
Сбивший коня россиянин добил его из ружья, разделал и забрал домой
Названа главная угроза президентству Байдена
Толпы россиян в очереди в магазин COS попали на видео
Россия не вынесла предварительных условий для переговоров с Украиной
В Москве заявили об отсутствии предварительных условий для переговоров с Киевом
Министр юстиции Молдавии решил убрать оппозицию
Китай стал главным торговым партнером России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.