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18:17, 8 ноября 2022Из жизни

Ветеринары обнаружили редчайшего бесполого котенка

Daily Mail: в Великобритании родился котенок с агенезией половых органов

Фото: unsplash

В Великобритании родился котенок, у которого нет женских и мужских половых органов. Об этом сообщает Daily Mail.

Ветеринары обнаружили редчайшую аномалию, когда котенок по кличке Хоуп попал в центр защиты и спасения котов Cats Protection в городе Уоррингтон. Старший ветеринарный врач организации Фиона Брокбэнк сказала, что это, вероятнее всего, агенезия — отсутствие развития каких-либо половых органов: внутренних и внешних. По словам Брокбэнк, она и ее коллеги ни разу не сталкивались с подобными случаями. Очень редко они видели только котят-гермафродитов, у которых были развиты и мужские, и женские половые органы.

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Несмотря на это, в данный момент жизни четырехмесячной Хоуп ничего не угрожает. Сотрудники центра обследовали бесполого котенка, убедились, что он может самостоятельно мочиться и испражняться, и теперь готовы найти ему новых любящих хозяев. «Мы уверены, что Хоуп подарит кому-то много лет веселья и дружеского общения», — говорит сотрудник центра для поиска будущих хозяев.

Ранее сообщалось, что сотрудники организации по охране черепах нашли на острове в Малайзии двухголовую морскую черепаху-мутанта с двумя разными характерами. По словам руководительницы организации, удивительнее всего, что черепаха смогла выжить.

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Алиса Удовик
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