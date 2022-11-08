Молодого россиянина задержали за совращение 11-летнего школьника

Под Воронежом задержали 19-летнего молодого человека за совращение 11-летнего школьника

В Воронежской области правоохранители задержали 19-летнего молодого человека, домогавшегося 11-летнего школьника. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на источник.

По данным издания, летом 2021 года юноша совратил мальчика. Потерпевший рассказал обо всем матери. Правоохранители нашли россиянина в одном из сел Хохольского района.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Отмечается, что на момент совершения преступления фигурант еще учился в школе.

Ранее стало известно, что в Петербурге 47-летний отец совратил пятилетнюю дочь и сбежал в Тольятти.