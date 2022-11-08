Захарова заявила, что на Украине воцарился Швондер, управляющий шариковыми

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила украинскую власть с большевиками-коммунистами из-за подготовки к сносу памятника Екатерине II в Одессе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Киев в апреле 2016 года, спустя 98 лет после издания ленинского декрета, принял аналогичный документ — приказ «О не занесении объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины», лишающий памятники охраняемого статуса. «По ленинским заветам идет на Украине "декоммунизация"», — добавила Захарова.

По мнению представителя МИД России, на Украине царит диктатура, но не пролетариата, а либерализма. «Закрыв щитами царицу, чтобы не видела она позора Одессы, в стране воцарился Швондер, управляющий шариковыми», — заявила она.

6 ноября стало известно, что в Одессе начали подготовку к сносу памятника Елизавете II. Вокруг монумента уже выставили ограждение из фанерных щитов, а саму скульптуру завесили черным полотном.