Daily Beast: администрация президента Украины Зеленского разрабатывает план захвата Крыма

Администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит план по захвату Крыма. С таким мнением выступило издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.

В статье указывается, что ответственной по этому вопросу назначили представителя президента Украины по Крыму Тамилу Ташеву. При этом в Киеве отказались назвать точные сроки разработки плана.

Вернуть любыми способами

Зеленский неоднократно заявлял о желании вернуть полуостров Украине. Так, в августе он заявил, что вернет Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами. По словам украинского лидера, Украина не готова к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.

Мы вернем Крым любыми средствами, которые посчитаем нужными, не советуясь с другими странами Владимир Зеленский

Лидер Украины отметил, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений для противостояния России, чем то количество, что было предоставлено ранее.

Атаки на Крым

В начале ноября портал Grayzone со ссылкой на документы и фрагменты переписки обвинил Великобританию и Службу безопасности Украины (СБУ) в подготовке «террористической армии» для атак на объекты в Крыму.

Grayzone получил секретные документы, в которых подробно описывается, как сотрудники британской военной разведки подписали соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины, чтобы создать и обучить секретную украинскую партизанскую террористическую армию Grayzone

Как указывает портал, такие подразделения должны проводить разведку и диверсионные операции в Крыму по поручению СБУ. При этом за обучение выступили те же лица, которые составляли планы по уничтожению Крымского моста. Среди них — советник генерального секретаря НАТО Крис Донелли, сотрудник британской внешней разведки MI6 Гай Спиндлер и экс-министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс.

Чтобы подготовить «партизан», привлекалась частная военная компания из Великобритании Prevail Partners, которая согласилась бесплатно оценить потенциал украинских служб безопасности. Предполагалось, что другие страны будут участвовать в финансировании программы. Планировалось, что бойцы будут тренироваться на западе Украины в Львовской области, затем было принято решение обучать их в Греции и Польше.